Kel Calderón combina rayas finas con gruesas y no se equivoca: El estampado que regresó para quedarse

23 ag. 2025 - 20:00 hrs.

Un look de expertas o para las más arriesgadas propone Kel Calderón al combinar el estampado tendencia de la temporada: rayas finas y rayas gruesas, ambas verticales.

No se puede hablar de correcto o incorrecto, simplemente se trata de dos prints que pueden cohabitar en un mismo vestuario y la reconocida influencer lo llevó como un estilismo triunfador.

Kel Calderón desmiente algunos mitos

Con más de 1.70 de estatura, Kel Calderón es la candidata perfecta para mezclar las rayas gruesas con las finas, la fusión más creativa y estilosa de la temporada.

Foto: Instagram@kelcalderon

La modelo y fundadora de ETIENNE X KEL se animó a crear un atuendo vistoso, aunque sea catalogado por muchas como “prohibido”. Así rompió el mito de que las rayas gruesas no benefician la silueta femenina.

Kel Calderón lució un maxivestido blanco de mangas largas con franjas rojas e incorporó a esta pieza un recurso de capa. Para ello optó por una camisa oversize en color burdeos.

Lo llamativo de esta segunda prenda fueron sus rayas finas, un patrón que respira elegancia y atemporalidad y que la influencer tomó para combinarlos entre sí, creando un interesante contraste visual.

