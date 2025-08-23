Tendencia baggy con toques de color: Vesta Lugg tiene el mejor outfit urbano para lucir durante el invierno

23 ag. 2025 - 18:00 hrs.

Vesta Lugg se tomó un descanso del bullicio de la Región Metropolitana y, junto a su amiga Alisson West, emprendió un relajante viaje hacia la comuna de Navidad.

La cantante e influencer compartió en su Instagram una serie de postales sobre esta escapada, en las que resalta el cómodo outfit urbano que lució: una propuesta ideal para imitar durante el invierno.

El estilo baggy de Vesta Lugg en invierno

“Agosto desapareció en un instante en el tiempo”, escribió Vesta Lugg en su post. Allí, en medio del vibrante paisaje verde de Navidad, la artista modeló una parka negra sobre una polera y jeans cargo tipo baggy.

Instagram @vestalugg

Las prendas, de un estilo urbano y relajado, las combinó con un beanie gris y zapatillas deportivas en azul y amarillo, para agregar un pequeño toque de color a su look.

En las otras fotos, se ve beber café en una terraza, leer un libro acompañada de sus perros o simplemente caminar por la playa al atardecer.

