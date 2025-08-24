La mascota millonaria y de curioso aspecto que llama la atención de Maura Rivera: "Deme cinco"

24 ag. 2025 - 16:00 hrs.

Maura Rivera sorprendió a sus fanáticos al mostrar en redes sociales una particular mascota. La influencer confesó que el “animal” de exorbitante precio le llamó la atención, al punto de querer comprar cinco.

El fiel compañero parece sacado de una película futurista y tiene la capacidad de atraer miradas a donde vaya, debido al curioso aspecto que para ella resultó encantador.

La curiosa mascota que mostró Maura Rivera

Se trata de un perro robot Go2 de la marca Unitree, una joya tecnológica que mostró en sus historias de Instagram y comentó: “8.000 USD. ¿Qué tal?”, seguido de varios emojis de enamorada.

Foto: Instagram @maurarivera27

El dispositivo imita el comportamiento y estructura cuadrúpeda del “mejor amigo del hombre”. Además, incluye inteligencia artificial en sus sistemas para ejecutar diferentes funciones, indica el fabricante.

En el siguiente video, la exbailarina declaró entre risas que se trata de una oportunidad de negocio única. “Está en oferta, a 4.500 USD. Deme cinco”.

Foto: Instagram @maurarivera27

