De blanco y negro: El clásico outfit de Belén Soto en el Castillo de Chapultepec

La actriz y escritora Belén Soto cautivó, una vez más, a sus seguidores con un clásico y cómodo outfit para pasear por la Ciudad de México, específicamente por el Castillo de Chapultepec.

La productora de contenidos audiovisuales lució un pantalón ancho, un bolso y unos lentes negros, con una blusa blanca, unas zapatillas de colores claros y su cabello suelto.

El tour familiar de Belén Soto

Belén Soto, quien reside actualmente en México, quiso con esta visita al castillo mostrar a su familia el imponente edificio con diseño arquitectónico barroco y neoclásico.

“Por acá seguimos con el tour a mi familia por CDMX, este es el Castillo de Chapultepec”, reza el pequeño texto que acompaña la fotografía de la joven artista.

La actriz se mudó al país azteca por motivos profesionales. Estrenó casa en 2024, que mostró con un sentido mensaje acompañado de un video en su cuenta Instagram: "Y dicen que los cambios siempre son buenos y hoy comienza una nueva etapa en mi vida".

