Así entrena sus piernas la polola de Arturo Vidal: Sonia Isaza revela en un video su "mejor motivación"

La polola de Arturo Vidal, Sonia Isaza, demuestra constantemente en redes sociales como disfruta de hacer ejercicios en el gimnasio. Sin embargo, lo hace más cuando está en compañía del futbolista del Colo Colo.

La famosa influencer colombiana colgó un video en su cuenta de Instagram, donde realiza una rutina de ejercicios en compañía del deportista, ambos vestidos de negro y zapatillas.

Arturo Vidal motiva a Sonia Isaza

Entrenamiento “de pierna con mi mejor motivación, mi King”, escribió Isaza en el post. En el material audiovisual se observa cómo la influencer levanta el peso del deportista, quien se encuentra sentado en una prensa.

La publicación recibió miles de likes y cientos de comentarios, entre los cuales destacaban “Wow, que team tan perfecto. Cuerpazos” y “Pareja que entrena unidad, permanece unida”.

