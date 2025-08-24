Más de 10.000 dólares en marcas exclusivas: Adriana Barrientos presume lujosa joyería al pasear en un Porsche

24 ag. 2025 - 14:30 hrs.

Adriana Barrientos es una amante del lujo y sus redes sociales son un reflejo de esto. Con frecuencia comparte los looks que crea con ropa y accesorios de marcas como Gucci y Louis Vuitton.

En esta ocasión, la modelo dio un vistazo a las exclusivas joyas que usó para dar un paseo en su elegante auto, un Porsche Boxster Plus año 2012.

Los accesorios de lujo que acompañan a Adriana Barrientos

En una historia de Instagram, Adriana Barrientos mostró los accesorios de lujo que seguro son indispensables para sus looks diarios: un reloj Rolex Datejust plateado y un anillo de la firma Tiffany & Co.

Instagram @adrianabarrientosc

El valor de su reloj, de bisel estriado y brazalete Oyster, asciende desde los 8.100 dólares (alrededor de 7 millones 800 mil pesos), aunque esto depende principalmente de la edición y los detalles de su diseño, reseña GQ.

Su anillo, que lució en el video junto al volante de su Porsche, está hecho en oro amarillo y diamantes. La tienda oficial de Tiffany & Co señala que su precio alcanza los 5.925 dólares (5 millones 700 mil pesos).

