Luli en modo sporty chic: Nicole Moreno combina estilo y funcionalidad en su outfit para ir entrenar

Además de celebrar sus triunfos como fisicoculturista, Nicole Moreno usa las redes sociales para mostrar sus rutinas de ejercicio o los detalles de la dieta que sigue para mantenerse en forma.

En esta oportunidad, Luli agregó a su habitual contenido como atleta nacional las fotos del colorido outfit sporty chic que usó para uno de sus entrenamientos.

El look de Nicole Moreno para entrenar

“Posing (posando)”, escribió Nicole Moreno en una primera historia de Instagram, en la que muestra sus zapatillas Adidas blancas con negro que combinó con medias negras de la marca Alo.

En una segunda foto, la deportista luce frente a un espejo el resto de su look: un polerón negro también de Alo, junto a unos shorts deportivos de un vibrante color celeste, ideales para resaltar su figura.

En cuanto a los accesorios, Nicole usó unos auriculares para disfrutar de su música después de entrenar, un reloj inteligente y un maxibolso en tonos beige para llevar todas sus cosas del gym.

De esta manera, la fisicoculturista demuestra que es posible entrenar e inspirar a sus seguidores, mientras se mantiene fiel a su estilo personal.

