"Nuestra eterna Sherezade": Protagonista de Las mil y una noches sorprende en las redes al posar en bikini

24 ag. 2025 - 15:10 hrs.

La inolvidable Sherezade de Las mil y una noches volvió a deslumbrar y esta vez fuera de los sets de grabación. Bergüzar Korel, la intérprete de este personaje, despertó la admiración de sus fans con las postales de sus vacaciones.

La actriz, una de las más queridas de la televisión turca, sacó a su Sherezade interna al lucir un elegante y favorecedor bikini en su cuenta de Instagram.

La eterna Sherezade y su bikini negro

“Yo también me voy de vacaciones de vez en cuando”, escribió Korel en la descripción de su post. Aunque no reveló el destino al que viajó para darse un descanso, sí compartió parte de su experiencia.

Instagram @berguzarkorel

Entre las postales, la actriz está sobre una tumbona y modela un bikini negro. El diseño, de top con tirantes gruesos y calzón con tiras en la cintura, destacó con elegancia su figura.

Bergüzar Korel también usó lentes de sol. Para salir de la monocromía, intercaló sobre su cuello coloridos collares y en su muñeca exhibió pulseras a juego y un elegante reloj de cuero marrón.

“Nuestra eterna Sherezade”, escribió un fan en su post. “Siempre bella y elegante”, “Belleza única que no tiene descripción” y “Me pregunto cuál es el secreto de esta juventud”, comentaron otros.

Instagram @berguzarkorel

