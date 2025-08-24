La inédita foto de Ricky Martin con fiebre que revoluciona a sus fans: "Hasta enfermo es perfecto"

24 ag. 2025 - 10:00 hrs.

Para Ricky Martin las primeras semanas de agosto fueron bastante ajetreadas. Así lo hizo saber el artista en su Instagram, donde compartió una serie de imágenes que resumen sus últimas vivencias.

Viajes, proyectos secretos y hasta un nuevo corte de cabello formaron parte de su publicación. Sin embargo, la noticia de que sufrió un cuadro de influenza fue la que más impactó a sus fans.

La inesperada visita de la influenza para Ricky Martin

“La influenza tipo A (que vino a visitarme mientras vacacionaba) recordándome que soy humano”, escribió el intérprete de “Livin' la Vida Loca” en la descripción de su post.

Instagram @ricky_martin

En una foto, se lo ve recostado en la cama, cubierto hasta el cuello con un edredón y sonriendo suavemente a la cámara. Otra imagen muestra un termómetro que marca 39° C, evidencia del malestar que pasó.

Ricky Martin, quien cantará en el Claro Arena de Santiago el 4 de octubre, compartió este momento de vulnerabilidad con sus seguidores, quienes resaltaron que ni las enfermedades opacan su atractivo.

“Dios mío, hasta enfermo es perfecto” y “¿Cómo puede ser posible que hasta con fiebre y contagiado con influenza sigas igual de hermoso? ¡Realmente eres de otro mundo!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.

Instagram @ricky_martin

Todo sobre Celebridades Internacionales