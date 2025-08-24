Estas son las mejores películas de agosto 2025: Pedro Pascal protagoniza una de ellas

24 ag. 2025 - 08:00 hrs.

El cine de 2025 destaca con películas que atrapan al público con historias diversas y atractivas. Los críticos de BBC, Caryn James y Nicholas Barber, muestran una selección que mezcla géneros y emociones, en la que Pedro Pascal aparece nominado.

Ocho películas destacan como lo mejor en lo que va de año, donde la diversidad y la creatividad se hacen presente. Desde historias que combinan fantasía y realidad hasta producciones que narran problemas sociales e invitan a mirar la vida de otra manera.

¿Cuál es la película que protagoniza Pedro Pascal?

Una de las más destacadas es “Amores Materialistas”, una comedia romántica que tiene al chileno como protagonista y rompe con los clichés habituales. En ella, Pascal es un millonario que compite por el amor de Dakota Johnson, ofreciendo una actuación que combina calidez y sinceridad.

Junto a esta cinta está “Weapons”, una obra que ofrece un terror pocas veces visto al seguir la misteriosa desaparición de varios niños en un suburbio estadounidense.

Le sigue “Sinners” de Ryan Coogler, que presenta un drama histórico con un toque sobrenatural. En la película, Michael B. Jordan interpreta a dos gemelos que viajan al sur de Estados Unidos para abrir un bar, sin saber del mal que los acecha.

Por último, “Warfare” trata sobre la cruda realidad de las guerras en Medio Oriente, mientras que “La balada de la isla”, “Compañera perfecta”, “El amigo” y “Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas” completan la lista con sus diferentes tonos y estilos.

