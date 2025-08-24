Así avanza la confección del vestido de novia de embarazada de Sabrina Sosa: "Para seguir luciendo las curvas"

24 ag. 2025 - 09:00 hrs.

Sabrina Sosa está preparando cada detalle de su boda con Joaquín Montecinos, pero hay algo en específico que ocupa toda su atención en este momento.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora de televisión reveló que se encuentra junto con su diseñadora de alta costura, Alejandra Hernández, “trabajando full en el vestido de novia”.

¿Cómo será el vestido de Sabrina Sosa?

Ya suman cuatro días desde que su diseñadora se encuentra en la casa, preparando esta indumentaria sin detenerse: “Ha trabajado no sé cuantas horas ya. Esto comenzó hace varios días, pero está fuerte”.

Instagram: @sosa_sabri

Por su parte, Alejandra Hernández comentó que “ya tomó forma el vestido, así que está maravilloso”. No obstante, aún falta por hacer mucho trabajo “minucioso”.

Sabrina Sosa afirmó que no puede mostrar ningún avance de este vestuario, aun así destacó que “está muy lindo” y que “quedan pocos días para que podamos verlo”.

También adelantó que otro gran reto es portar a la perfección su traje de casamiento, mientras su “guatita” va creciendo en su vientre: “Es como lucir una figura de embarazada. No para esconderla, pero para seguir luciendo las curvas”.