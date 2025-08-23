Cathy Barriga volvió a redes sociales haciendo publicidad a viral barra de chocolate

23 ag. 2025 - 17:30 hrs.

Cathy Barriga regresó a las redes sociales para protagonizar una particular publicidad.

La exedil de Maipú, quien regresó al arresto domiciliario en abril pasado después de su paso por la cárcel de San Miguel, subió en sus stories de Instagram una colaboración CON la cuenta @dubai_chocolate.cl que trae a nuestro país la viral tableta.

"Te invito a disfrutar"

En el video, la ex "Robotina" aparece arriba de un vehículo comiendo la popular tableta con pistachos con música árabe de fondo.

"La felicidad se encuentra en distintos momentos. Uno de ellos para mí es el chocolate. Te invito a disfrutar de esta explosión de sabor y de colores", señaló.

Para los entusiasmados, la marca de chocolate hizo una oferta. "Todos los seguidores de @cathy_barriga tenemos un descuento especial: chocolate Dubai de 500 gramos a solo $18.000!! Muchas gracias hermosa!!", se anuncia en Instagram.

Cabe recordar que la misma tableta de 500 gramos está en sitios como Mercado Libre a casi $30.000.

