Debido a la nieve y bajas temperaturas: Baby shower argentino de Melina Noto tuvo cambio de planes

23 ag. 2025 - 17:50 hrs.

El paisaje invernal cautivó a los residentes de la región Metropolitana, pero trajo contratiempos a otros. Entre ellos, la modelo y presentadora Melina Noto.

La trasandina, quien se encuentra en dulce espera de su primer hijo con Pangal Andrade, fue testigo directo de la nevada que arreció en los sectores cordilleranos de la capital.

Desde el Cajón del Maipo, la trasandina y su pareja han tenido dos días teñidos de blanco. De hecho, Noto subió un video donde Andrade la saca de la cama para que se maraville con la nieve. "Hoy mi amorcito me despertó para transportarnos a Narnia en El Cajón del Maipo, que hermoso ver algo así".

Este sábado, Pangal señaló en sus stories: "Reportando. Acá quería mostrarles cómo amaneció hoy el Cajón del Maipo. (...) Una locura, miren qué lindo".

Melina Noto y su viaje a Argentina

En octubre próximo, Melina Noto y Pangal Andrade le darán la bienvenida a su hija Alanna y durante el tiempo que resta, la futura madre y su bebé protagonizarán un tradicional baby shower que se realizará en Argentina.

Sin embargo, precisamente por la nieve es que debieron aplazar unas cuantas horas su cruce por la frontera.

"Tuvimos que cambiar el pasaje porque AM estaba prohibido el paso. (...) En la noche nos vamos a Buenos Aires en mi baby shower argentino (porque por acá celebramos doble)", reveló la trasandina en Instagram.

Instagram de @melinoto

Todo sobre Entretenimiento