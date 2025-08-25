Por segunda semana consecutiva: Mega lidera el prime del fin de semana con Only Fama, Only Friends y Atrapados

25 ag. 2025 - 11:55 hrs.

Por segunda semana consecutiva, Mega lideró el horario prime del viernes, sábado y domingo con su programación de entretenimiento.

Los programas Only Fama, Only Friends, Testigos de la Frontera y Atrapados 133 no sólo lideraron sus horarios, sino que además se ubicaron en las partes altas del ranking top 10 de sus respectivos días.

Mega lidera el prime del fin de semana

Only Fama tuvo un episodio especial con entrevista exclusiva a Karol Lucero, en la que los animadores Fran García-Huidobro y José Antonio Neme indagaron en las causas de la infidelidad del ex Yingo, además de preguntarle sobre el futuro de su matrimonio, sus planes de irse del país para escapar de las funas, sobre cómo abordaría una potencial paternidad junto a la DJ Ilaisa Henríquez, y sobre cómo planea enfrentar un posible cambio de actitud para evitar nuevos posibles choques con la opinión pública.

El programa de farándula y espectáculos de Mega lideró el horario prime del viernes marcando números definitivos de 697.934 personas en promedio por minuto y un alcance de 1.765.415 personas. En ese mismo horario TVN marcó 241.099, CHV 404.196 personas por minuto, y Canal 13 promedió 309.096 personas por minuto.

Only Friends por su parte contó en esta ocasión con la animación de José Antonio Neme y tuvo de invitados a Raquel Argandoña, Mauricio Correa, Gala Caldirola y José Miguel Viñuela. En esta ocasión, "la Quintrala" tuvo oportunidad de conversar en privado con el conductor y aprovechó la ocasión para comentar sobre su situación sentimental, familiar y personal. Además, los invitados compartieron divertidas anécdotas de su pasado.

En su horario, Only Friends promedió 491.951 personas por minuto y obtuvo un alcance de 1.440.795 personas. En su mismo horario TVN promedió 305.414, CHV marcó 280.552 personas, y Canal 13 alcanzó las 387.496 personas por minuto.

El domingo Testigos de la Frontera y Atrapados 133 también lideraron sus horarios ocupando los primeros lugares del rating prime del domingo.

