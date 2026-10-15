Mucho Gusto, Reunión de Superados y más: Conoce a los ganadores de Mega en los Premios Cordillera 2026
Este jueves 15 de octubre se realizó una nueva edición de los Premios Cordillera, ceremonia que reconoció a las figuras que destacaron en la televisión, el humor, la música y el contenido digital.
En su tercera versión, el evento reunió a destacados rostros del espectáculo y del mundo digital chileno para premiar a los favoritos del público en 19 categorías.
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), hasta donde llegaron los nominados y diversas figuras del espectáculo nacional.
Los ganadores de Mega en los Premios Cordillera 2026
Mega fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, con varios de sus programas y rostros reconocidos entre los favoritos del público en distintas categorías.
Estos fueron los ganadores de Mega en los Premios Cordillera 2026:
- Mejor Matinal: Mucho Gusto
- Mejor actriz: Elisa Zulueta
- Mejor animador: José Antonio Neme
- Mejor animadora: Karen Doggenweiler
- Rostro 7: María José Quintanilla
- Mejor figura de comedia: Paola Troncoso
- Teleserie o teleserie vertical: Reunión de Superados
- Mejor programa prime: Detrás del Muro
- Mejor rostro o dupla informativa: Rodrigo Sepúlveda