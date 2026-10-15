Mucho Gusto, Reunión de Superados y más: Conoce a los ganadores de Mega en los Premios Cordillera 2026

15 oct. 2026 - 23:04 hrs.

Este jueves 15 de octubre se realizó una nueva edición de los Premios Cordillera, ceremonia que reconoció a las figuras que destacaron en la televisión, el humor, la música y el contenido digital.

En su tercera versión, el evento reunió a destacados rostros del espectáculo y del mundo digital chileno para premiar a los favoritos del público en 19 categorías.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), hasta donde llegaron los nominados y diversas figuras del espectáculo nacional.

Los ganadores de Mega en los Premios Cordillera 2026

Mega fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, con varios de sus programas y rostros reconocidos entre los favoritos del público en distintas categorías.

Estos fueron los ganadores de Mega en los Premios Cordillera 2026:

Todo sobre Entretenimiento