¡Gracias por preferirnos! Mega arrasó en los Premios Cordillera

16 oct. 2026 - 11:56 hrs.

La jornada de ayer, jueves 15 de octubre, se vivió la tercera edición de los Premios Cordillera, organizados por Página 7. La celebración estuvo marcada por la arrolladora victoria de los programas y rostros de Mega que fueron premiados con la votación del público.

La ceremonia contó con gran participación de figuras del espectáculo en los rubros de la ficción, los informativos, la comunicación digital, el entretenimiento, la música y la comedia, dejando a 19 ganadores en diversas categorías. El gran ganador de la noche fue Mega, que conquistó los siguientes nueve premios:

Además, María José Quintanilla obtuvo el galardón de Mejor Canción del Año por su interpretación de "No te vayas" en conjunto con Los Vásquez, y Julio César Rodríguez fue condecorado con el premio a Mejor Programa Digital por su espacio "Seré Weon".

Mega agradece al público por su preferencia en los Premios Cordillera y por la alta sintonía que le entregan día a día.

Mega, el canal que une a los chilenos.

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