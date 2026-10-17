Preocupación por Coco Legrand: Amigo aclara problema de salud que le impidió asistir a los Premios Cordillera

17 oct. 2026 - 18:30 hrs.

El comediante Coco Legrand se ausentó de los Premios Cordillera, donde recibiría un reconocimiento, debido a un episodio de vértigo. Sin embargo, al día siguiente de la ceremonia, su representante, Roberto Green, aclaró que el cuadro severo que le provocó confusión había ocurrido hace dos años.

En medio de las dudas sobre su estado de salud actual, el actor Jaime Azócar, amigo de Legrand y compañero de trabajo durante años, entregó detalles a LUN sobre cómo se encuentra el humorista y se refirió a la posibilidad de que el vértigo vuelva a afectarlo.

Jaime Azócar explicó cómo afecta el vértigo a Coco Legrand

"Está en reposo, tranquilo y retirado, disfrutando de la estabilidad familiar y económica que construyó", señaló Azócar, quien ha mantenido el contacto con su amigo durante este periodo.

Respecto a las consecuencias del vértigo, Azócar explicó que, pese a que el comediante puede desenvolverse con normalidad, existe incertidumbre ante la posibilidad de que el episodio se repita.

"Él puede mantenerse en pie, caminar, hace de todo. Pero el tema es que tuvo vértigo y no sabes cuándo va a venir el problema otra vez", señaló.

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