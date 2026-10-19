La Mujer de la Mansión: Mega estrenará una nueva mini teleserie vertical para Halloween

19 oct. 2026 - 21:13 hrs.

Este sábado 31 de octubre llegará La Mujer de la Mansión, la nueva mini teleserie vertical de Mega, que promete misterio, secretos y suspenso en una historia ambientada en una inquietante mansión.

"¡Un Halloween para sustos verdaderos! Detrás de cada pared se oculta un secreto... y esta mansión no perdona", es parte de la invitación para conocer esta nueva producción, que estará disponible a través de MegaGO.

La ficción contará con un destacado elenco nacional formado por Vivianne Dietz, Nicolás Oyarzún, Paola Volpato, Gabriela Labra y Adriana Stuven.

¿Dónde ver La Mujer de la Mansión?

La nueva mini teleserie vertical se estrenará el sábado 31 de octubre en MegaGO. Además, los primeros cinco capítulos estarán disponibles gratis a través de las redes sociales.

Quienes quieran disfrutar de la historia completa podrán acceder a todos los capítulos por $2.490 en MegaGO.

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