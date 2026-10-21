El PowerStage del Copec RallyMobil Aysén se podrá ver este domingo por Mega 2

21 oct. 2026 - 14:30 hrs.

Este domingo 25 de octubre, los fanáticos del deporte motor podrán disfrutar de toda la emoción del Copec RallyMobil a través de Mega 2. Desde las 16:00 horas, la señal transmitirá el esperado PowerStage de Aysén-Coyhaique, llevando a las pantallas la velocidad, la adrenalina y la definición de una nueva fecha del campeonato nacional.

La transmisión permitirá seguir uno de los momentos más atractivos de la competencia, donde los pilotos y navegantes deberán enfrentar un exigente recorrido para registrar sus mejores tiempos. El PowerStage es una instancia clave del rally, ya que entrega puntos adicionales a los competidores más rápidos y puede influir en la clasificación del campeonato.

Esta fecha corresponde a la sexta del Campeonato Nacional Copec RallyMobil 2026 y tiene como escenario la Región de Aysén, cuyos caminos y paisajes patagónicos representan un desafío para las tripulaciones. La precisión al volante, la coordinación entre piloto y navegante y la estrategia serán fundamentales para enfrentar este tramo decisivo.

El PowerStage se desarrollará en el sector de Las Antenas, en un recorrido de 4,89 kilómetros, donde cada segundo será importante para quienes busquen cerrar la jornada de la mejor manera. La etapa concentrará la atención de los equipos y seguidores del campeonato, que estarán pendientes de los resultados y del desempeño de los protagonistas en la ruta.

De esta manera, Mega 2 invita a la audiencia a conectarse este domingo 25 de octubre, a partir de las 16:00 horas, para vivir la definición del PowerStage del Copec RallyMobil Aysén-Coyhaique. Una oportunidad para disfrutar desde casa de toda la emoción del rally nacional y acompañar a sus protagonistas en una de las competencias más exigentes del calendario.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

Todo sobre Mega 2