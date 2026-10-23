"Fue muy duro": Coni Piccoli recuerda la exigencia física que enfrentó para una teleserie

23 oct. 2026 - 17:00 hrs.

Constanza Piccoli recordó una de las experiencias más difíciles que vivió durante sus primeros años como actriz adulta, en una conversación con Eugenia Lemos en Dale Color!, programa de Mega 2. Allí, habló sobre las exigencias físicas que enfrentó cuando era joven.

La intérprete contó que, en esa época, existía una fuerte presión sobre las mujeres de la televisión para mantenerse delgadas. Una situación que la afectó especialmente, considerando que tenía apenas 20 años cuando comenzó a vivirla.

Lo más visto de Dale color 1 Dale Color - Capítulo 2: Laura Prieto conversa sobre moda, autoestima y el valor de ser una misma

La exigencia que le pidieron a Coni Piccoli para interpretar un papel

“Fue muy duro”, reconoció Piccoli al explicar que nunca le advirtieron que tendría que bajar de peso cuando la llamaron para participar en una teleserie. Según aclaró, habría entendido la exigencia si hubiese sido una necesidad propia de la historia o del personaje que debía interpretar.

La actriz también recordó que en ese entonces usaba talla 36 y era muy delgada. Sin embargo, las exigencias sobre su apariencia hicieron que el peso comenzara a convertirse en una preocupación. “Yo sufrí mucho con eso porque no lo podía procesar bien”, confesó.

Finalmente, Piccoli reflexionó sobre los estándares que enfrentaban las actrices en aquellos años y señaló que la presión por verse muy delgadas recaía principalmente sobre las mujeres. Una experiencia que, a su corta edad, le resultó difícil de asimilar y que marcó su relación con la imagen personal.

Todo sobre Mega 2