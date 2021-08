Hace poco más de un año que Lisandra Silva se convirtió en madre por primera vez. Algo que ha significado para ella todo un florecer en su vida y que la afianzó aún más a su marido Raúl Peralta. Así, los tres con Noah han formado una muy linda familia, haciendo partícipes también a sus seguidores, con quienes comparten a diario lindas fotografías y divertidos videos juntos.

¿Pero habrán planes de agrandar la familia? Esa fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores a Lisandra, quien invitó a sus fanáticos a que le preguntarán lo que quisieran. "Has pensado darle un hermanit@ a Noah, y por cúantos años de diferencia?, fue lo que le escribieron a la cubana. ¿Su respuesta? Las ganas están y así lo demostró ella, quien no dudo un segundo en responder "Es lo que mpas quiero si Dios me lo permite!!". Así que afírmense Power Peralta, porque viene un nuevo o nueva integrante a la familia.

