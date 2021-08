Tras un accidente automovilístico, el modelo y excandidato a míster Chile, Ignacio Lastra, resultó con el 90% de su cuerpo quemado, tras lo cual debió pasar por intensos tratamientos y operaciones con los cuales fue recuperando poco a poco sus actividades.

En las redes sociales que el antiguo participante del reality de Mega, "Doble Tentación" se mantiene en contacto con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram (@ignaciolastra_7) ha dado cuenta de sus últimas actividades, donde ha vuelto al modelaje y hace gala de un trabajado cuerpo gracias a distintas rutinas de deporte que practica.

Al medio LUN señaló en febrero de este año que se convirtió en el rostro de una tienda de retail para su campaña otoño-invierno. En esa oportunidad, indicó que "nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada. Según mi idea, yo no cumplía con los requisitos".

"Me propusieron volver a modelar, me contaron un poco en qué consistía. Para mí no fue fácil pensar en volver a trabajar después de un accidente como el que tuve", explicó Lastra.

"Con esto rompí mis propios paradigmas. Pensé que un modelo tenía que tener ciertas cualidades y ahora yo mismo me estoy dando cuenta de que no cumplo eso, pero me siento modelo, porque proyecto otra cosa, no solo físico. Este es el primer paso y me entusiasma, pero no solo modelar, sino que sirva lo que estoy haciendo, que dejé algo", reflexionó sobre el nuevo paso que está dando.

