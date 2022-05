Oriana Marzoli, la ex participante de diversos realitys de Mega se hizo conocida en nuestro país por sus contantes conflictos con los participantes de los programas.

Esta vez, Oriana se presentó hace unos día a un programa de televisión española, llegó sin extensiones, con un nuevo aumento de busto y sin ningún filtro para referirse sobre la prometida de su expareja, Tony Spina.

Marzoli y Marta Peñate siempre han tenido sus diferencias, puesto que ambas tienen carácteres impulsivos e inestables que chocan mucho entre sí. Además, cabe recordar que, Oriana pololeaba con Tony Spina, quien está pronto a casarse con su prometida Marta Peñate.

La situación se da por los constantes problemas que tiene Marta Peñate con Alejandro Nieto en Honduras mientras participan de un nuevo reality. Oriana frente a esta situación se ha ido duramente en contra de la participante del programa televisivo, acusándola de provocar demasiado.

"La primera estratega es ella que es hiper forzada, tiene un papelón todo el rato, pero se queja si le dicen algo a ella. Es la primera que se mete, pero luego llora si le contestan. Se ve claramente como es ella que está constantemente chinchando", declaró en primera instancia la ex de Tony.

Algo lógico para Oriana, quien dijo que se tiene que ser igual de fuerte al recibir cuando eres la persona que provoca.

Además agregó "está todo bien, pero luego no llores si eres tocacoj..., no llores. Tienes que ser igual de fuerte".

¿Existen celos por parte de Oriana hacia la futura esposa de su ex Tony Spina?

Tras las fuertes críticas de Oriana a Peñate, durante un programa de televisión en España, Pilar Yuste salió en la defensa de la actual pareja de Tony, dejando entrever que sólo se está defendiendo y que a Oriana le fastidiaría que ganara "Supervivientes 2022".

"Yo creo Oriana que a ti lo que te fastidiaría mucho es que esta chica ganase el concurso porque lo único que hace es defenderse", le dijo Yuste.

A lo que Oriana de inmediatamente contestó "la gente no supera que Tony Spina fue mi novio 500 años atrás. ¿Por qué me va a molestar a mí que gane esa chica? Me da completamente igual si gana ella. Yo no la he visto defenderse, la he visto provocando".