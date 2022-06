Durante este domingo, la modelo fitness Nicole Moreno, más conocida como "Luli" obtuvo el primer lugar en el "Santiago Muscle Fest". La influencer compitió en el formato "Wellness", donde sacó dos medallas de oro: una por ganar la categoría 'Open', y otra por ser la mejor dentro de su división.

En conversación con Mega.cl la modelo fitness comentó que su proceso de preparación fue larguísimo, rudo y muy sacrificado "me ordené las comidas, eso es lo primero cuando uno quiere competir" señaló.

También puedes ver

Asimismo, confesó que "te voy a ser super sincera, primera competencia que me cuesta tanto prepararme, no sé por qué, me cruzé con muchas cosas entre medio, me lesioné, y estuve a punto de no poder competir, tengo el menisco roto, me tengo que operar, esa noticia para mi fue 'wow' terrible".

La modelo se convirtió en la ganadora y logró el objetivo que tanto anhelaba indicando que quiere representar a Chile de la mejor manera y para representarlo fuera debía pasar esta liga para obtener un cupo importante.

"Estoy muy contenta, me siento orgullosa de mí misma, siento que uno con perseverancia puede lograr muchas cosas. Es lo que me caracteriza a mí, ser perseverante, constante, disciplinada, me concentro en lo mío cuando quiero lograr un objetivo, le doy con todo cuando quiero lograrlo", expresó emocionada Nicole.

Moreno ha salido campeona cuatro veces a nivel nacional e internacional y se ha convertido en un referente de la vida saludable y deportiva para sus seguidores, especialmente de Instagram donde cuenta con más de 1,4 millones de seguidores quienes constantemente están dejandole mensajes de apoyo y preguntas.

"Te juro que me llena de orgullo, porque finalmente es lo que yo quiero lograr, querer es poder y ojalá nos sirva a muchas, porque el comer saludable y activarse, de verdad que hace muy bien", agregó.

La influencer afirmó que se tomará un descanso, para que su cuerpo pueda descansar pero que igual continuará con sus entrenamientos y comida saludable pero de una manera mas normal, para así, poder comenzar en julio su preparación para una nueva competencia. Representará a Chile en la competencia Olympia 2022.

Por otra parte, la modelo se sinceró sobre lo importante que han sido sus seguidores en todo este proceso "fueron un apoyo fundamental, derrepente yo no daba más, yo lloraba haciendo cardio, tenía que entrenar y no tenia fuerzas, ganas y subía una historia entrenando y me llegaba un mensajito 'seca luli' 'eres mi referente', 'un paso a seguir', pucha, leer algo así, que quizás ni siquiera tu misma gente se da cuenta que es un sacrificio y leerlo de tus seguidores igual es como emocionante y me da la fuerza de seguir, de seguir preparándome, de decir ¡no puedo fallar!", expresó emocionada.

Finalmente, terminó dirigiéndose a sus seguidores para decirles "gracias, me encantaría ser su motivadora día a día porque me hizo tan bien esto que me encantaría que se sintieran así".