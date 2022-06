Efe Cinar es aquel niño de cuatro años que actuaba en “Las mil y una noches”, una de las primera teleseries turcas transmitidas en nuestro país, la cual revolucionó a los fanáticos gracias a la historia de amor que unió a Sherezade y a Onur.

En la teleserie interpretaba a Kaan, hijo de Sherazade quien hace todo lo posible por salvar la vida de su hijo quien poseía una grave enfermedad y frente a los problemas económicos que enfrentaba, la mujer decide pasar una noche con Onur, un millonario empresario que prometió pagar por sus servicios.

El pequeño actor que en ese entonces tenía solo cuatro años, al termino de las grabaciones de la teleserie decidió dejas las cámaras para enfocarse en sus estudios y no se supo nada más de él.

El año 2020, 14 años después, dialogó a sus 18 años con una agencia y reveló que "mis papás siempre me apoyaron cuando hice la teleserie, pero después de Las Mil y Una Noches me llamaron para actuar en otras teleseries y no quise seguir. Aunque a ellos les hubiese gustado que lo hiciera".

El joven priorizó terminar sus estudios y hoy, Efe tiene 20 años y mantiene un perfil bajo, no se conoce mucha información de su vida y es ausente en las redes sociales.

Pese a eso impactó como cambió su aspecto físico en el transcurso del tiempo.