Con poco más de cuatro meses, la vida de Léiah Peralta ha estado acostumbrada a las luces junto a sus famosos padres Lisandra Silva y Raúl Peralta, pero ahora ella es el foco de las cámaras.

La pequeña se convirtió en modelo de una campaña en redes para Carter's, una conocida marca de diseño de ropa infantil estadounidense.

Con conjuntos en los que abundan los tonos rosados y blancos, Léiah fue fotografiada en solitario y junto a su madre, quien la sostuvo en sus brazos.

Eso sí, tal como decidió su familia, no se muestra su rostro en ninguna de las imágenes.

Hace algunos meses, la modelo cubana fue consultada por este motivo: "Muchos me preguntan por qué no muestro su carita, y la verdad es que no siento la necesidad de mostrarla".

"¡Tomamos esa decisión antes que naciera! Y creo que es lo mejor para ella. ¡Estoy completamente enamorada!", agregó.