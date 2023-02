Hace más de 18 años se grabó la exitosa teleserie "Gumus" y que en Mega fue emitida en el año 2015, logrando en aquella oportunidad cautivar a la audiencia nacional, gracias al boom de las teleseries turcas.

Dicha producción fue éxito no solo por su trama, sino que también por sus protagonistas. Uno de los actores más destacados fue sin duda Kivanç Tatltug, quien además participó de otras teleseries igual de populares, como "Ezel", tambien emitida por nuestras pantallas.

¿Cómo fue la vida de Kivanç Tatlitug?

El intérprete nació en 1983, un 27 de octubre en Adana, Turquía. Vivió gran parte de su infancia en dicha localidad junto a su familia, formada por cuatro hermanos, padre y madre.

Kivanç se destacó durante sus años de enseñanza en básquetbol, pero lamentablemete cuando su padre enfermó la familia tuvo que trasladarse a Estambul. A pesar de todo, siguió jugando hasta que una lesión acabaría con su anhelo de niño.

Fue ahí que su madre decidió inscribirlo en un casting de modelaje y a los 17 años comenzó a trabajar en ese rubro que lo llevó a vivir en París.

Mientras vivía del modelaje, momento en que incluso ganó el concurso "The Best Model of World", recibió un llamado para protagonizar "Gumus", la teleserie que fue todo un éxito. Este pasó por la novela lo llevó a titularse como actor profesional.

Actualmente, el actor está casado con la diseñadora Basak Dizer, con quien dio el gran sí en febrero de 2016 en Paris. La pareja le dio la bienvenida a su hijo llamdo Kurt Efe.

Próximamente podremos verlo en un nuevo rol, en la teleserie turca "Aile", donde comparte set junto a la actriz, Serenay Sarikaya y donde luce un aspecto muy parecido a sus recordados personajes por grandes teleseries turcas.