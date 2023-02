En medio de meses llenos de especulaciones con referencia a la situación sentimental de la exchica reality, Gala Caldirola, llega el 14 de febrero ¿Con quién lo pasará?

Desde su cuenta de Instagram, la modelo española le mostró a sus más de dos millones de seguidores que pasará tiempo con su pequeña hija Luz, y con ello, hizo una reflexión sobre el amor.

"Yo creo tanto en el amor! Ese es amor del bueno... Ese amor que cuida, que protege, que comprende, que respeta, que está", comenzó reflexionando.

Instancia en la que aprovechó de aclarar su estado amoroso: "Quizás este 14 de febrero no tengo una pareja que me regale flores y me diga que soy su mujer especial... Algún día llegará alguien que me ame de la misma forma que yo sé amar", explicaba.

Finalmente, terminó sus dichos con una reflexión sobre el amor propio: "Me tengo a mí misma para recordarme que si soy excepcional! Y la tengo a ella que me recuerda que si existe el amor incondicional y a todas las personas que amo para recordarme que si existe el amor de verdad... En forma de madre, de hijos, de amigos, de hermanos. Feliz día del amor! #love".