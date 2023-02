Con un breve video, la modelo Francisca Undurraga alertó a sus seguidoras de Instagram. En el registro, la exchica reality apareció vendada en gran parte de su rostro debido a una reciente operación.

"Les quiero contar que ayer tuve una cirugía de nariz abierta. Tuve que mejorar varias cosas. Tenía tabique desviado, hipertrofia de cornetes, pero lo peor de todo es que hace seis u ocho años me pusieron metacrilato en la nariz y yo no tenía idea", reveló la modelo.

Después explicó: "quiero dejar este testimonio para que, por favor, todas las chicas revisen las sustancias que se están poniendo".

"El metacril es súper peligroso, además de migrar a otras partes del cuerpo te puede generar necrosis, infecciones, deformidades. Así que por favor, cuídense", sentenció la modelo.

Junto a las imágenes, Fran compartió un breve mensaje para reiterar su desesperado llamado: "por favor, mis mujeres bellas. Ojo con lo que se inyecten. Puede ser muy peligroso, siempre pidan ver el envase cerrado, ver de qué producto se trata y la marca de este".

En otra historia de Instagram, Fran compartió su diagnóstico: "la peor calidad de metacrilato que puede existir en el mercado. Cómo puede haber gente tan hija de pu... de inyectar eso a sus pacientes. Al que le quepa la chaqueta que se la ponga".

"Chicas, aún no he investigado quién me lo puso, porque fue hace varios años, pero apenas lo sepa lo contaré, para que nadie más caiga en manos tan inescrupulosas", finalizó la modelo.