Ignacia Michelson confesó que Marcianeke la salvó de una encerrona el martes pasado en la comuna de Ñuñoa.

La modelo Ignacia Michelson reveló un impactante y tenso momento que vivió junto al cantante de trap urbano Marcianeke, cuando se encontraban en el automóvil del artista.

El hecho ocurrió cuando Marcianeke se detuvo al frente de un edificio junto a Michelson y otra amiga. En ese entonces, 5 delincuentes llegaron con el objetivo de robarse el auto.

"Estuvimos esperando como siete minutos y se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen 'bájense del auto'", afirmó Ignacia al diario LUN.

"Es mi héroe"

La exchica reality comentó que ella se estaba bajando resignada, no obstante, " el Mati (Marcianeke) me dijo 'no, no, no'. Se tiró para atrás y siguió. Ahí los tipos se fueron".

La joven que aún se encuentra en shock tildó a su "amigovio" de héroe, producto de que "Actuó muy bien, muy valiente. Calmando toda la situación, calmando a mi amiga, a mí. Estuvo súper bien. Hablamos el tema después y él siempre estuvo tratando de calmarnos, de decirnos que no pasó nada“.