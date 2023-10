'Una vez se me presentó': Xabier Azkargorta habla sobre su buena relación con Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli

29 sept. 2023 - 16:37 hrs.

El histórico entrenador de La Roja, Xabier Azkargorta habló en "45 minutos con" sobre su relación con los dos más aplaudidos directores técnicos de la selección chilena.

Azkargorta renunció a la seleccion chilena tras no tener buenos resultados y empatar contra Venezuela, por lo que su trayectoria acá no fue la más exitosa. "Me hubiera gustado terminar un proyecto, consideré que era mejor dar un paso al costado, creo que Bielsa hizo un gran trabajo en Chile y mi contacto con Bielsa fue bueno, positivo", inició.

"Con Bielsa tuve relación en México, y a Sampaoli también tuve porque una vez se me presentó y me dijo 'yo estuve en una conferencia que dio usted cuando era seleccionador de Chile, al otro lado en Mendoza, Argentina. Con los dos mantuve una buena relación", agregó Xabier.

