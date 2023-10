Caso Democracia Viva: Evelyn Matthei cree que Catalina Pérez conocía los pasos de su pareja

29 sept. 2023 - 09:00 hrs.

La alcaldesa Evelyn Matthei no se guardó su opinión respecto al mega caso de corrupción que se vive en el oficialismo, donde la fundación Democracia Viva se ha adjudicado miles de millones de pesos.

El fundador de la fundación en cuestión es Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, ambos con bastantes críticas e investigaciones en curso por el Caso Convenios.

"Sabía o no sabía, eso es lo relevante. Obviamente que nadie se puede hacer responsable de lo que hacen los otros, pero no es eso lo que la gente se está preguntando", inició Evelyn en el programa "45 minutos con".

"Ella sabía o no sabía, y perdónenme, me cuesta mucho creer que no haya sabido... Se enteraron todos por la prensa", apuntó.

Por otro lado, explicó que rechaza a los políticos que se creen con una "superioridad moral", donde señaló al ministro Jackson, quien dijo que su partido político tenía otros "estándares".

