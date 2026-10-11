Chile vs. Bolivia EN VIVO por Mega 2 y MegaGO: ¿A qué hora juega La Roja Femenina?

11 oct. 2026 - 13:00 hrs.

La tarde de este sábado 11 de octubre, La Roja Femenina juega el primero de sus dos partidos amistosos ante Bolivia, en el marco de la fecha FIFA de este mes.

El encuentro frente a las altiplánicas es el inicio de una nueva etapa para la Selección Chilena, luego de no clasificar para el Mundial Brasil 2027.

El compromiso se juega en el estadio Bicentenario de la Florida, con una capacidad de 12.000 espectadores.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Bolivia por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y Bolivia está programado para HOY domingo 11 de octubre, a las 18:00 horas de nuestro país.

Puedes ver el cara a cara de chilenas y altiplánicas en Mega 2, disponible en la televisión digital abierta, así como también en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27).

También puedes seguir el partido a través de MegaGO, la plataforma oficial de La Roja.

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