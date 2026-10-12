Chile vs Bolivia: Mira EN VIVO a La Roja Femenina este martes por Mega 2

12 oct. 2026 - 09:00 hrs.

La Selección Chilena Femenina vuelve a la cancha este martes 13 de octubre para enfrentar a Bolivia en un nuevo amistoso internacional, en el marco de la fecha FIFA. El encuentro será una nueva oportunidad para que el equipo nacional siga sumando minutos y preparando sus próximos desafíos.

El compromiso se disputará en el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, en Quilín, y corresponde al segundo de los dos encuentros programados entre ambas selecciones durante octubre. El primero se jugó el pasado domingo 11 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Bajo la dirección técnica de Luis Mena, La Roja aprovechará estos partidos para probar alternativas y dar rodaje a nuevas jugadoras, en una etapa de renovación tras quedar fuera de la clasificación al Mundial de 2027.

La convocatoria incluye nuevos nombres del fútbol nacional, como Milenka Pavez, Geraldine Mardones, Débora Cubillos y Valentina Peña, además de futbolistas que militan en el extranjero. Una oportunidad para observar nuevas figuras y ampliar las opciones del plantel chileno.

La invitación es a alentar a la selección y seguir este nuevo desafío del fútbol femenino nacional por las pantallas de Mega 2, con transmisión desde las 16:30 horas de este martes 13 de octubre. El partido está programado para comenzar a las 17:00 horas, según la agenda oficial de la Federación de Fútbol de Chile.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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