Con el fin de entregar de forma más accesible la información de bonos y otros beneficios estatales, el Instituto de Previsión Social (IPS), implementó una plataforma de consulta digital llamada IPS en Línea.

Así, los usuarios podrán saber cuándo recibirán sus pagos, acceso a sus documentos y fechas de postulación a las distintas ayudas económicas que gestiona la entidad.

En el sitio ipsenlinea.cl deberán ingresar su RUT y hacer clic en "consultar". Luego, se debe hacer clic en la sección "Pagos", donde se desglosará toda la información del usuario.

¿Cobraste tu #AporteFamiliarPermanente?



Aunque este beneficio se entrega entre febrero y marzo 🗓 de cada año, aún hay 52 mil personas que no lo cobran.



➡ Consulta si te corresponde en 👉 https://t.co/LnJKrmYuK3 y ¡cóbralo 💰 si aún no lo has hecho! pic.twitter.com/7BUHAfhv13