La CuentaRUT es uno de los producto bancarios con más usuarios activos en el país, ya que no tiene costo de apertura ni obliga al pago de una mantención, y entre sus ventajas, permite recibir y realizar depósitos y transferencias electrónicas. Las personas con cédula de identidad vigente pueden acceder a ella.

A raíz de la inflación sostenida que tiene el país, BancoEstado evalúa la aplicación de posibles cambios en las tarifas asociadas a esta tarjeta que cuenta con 14 millones de usuarios.

Jessica López, presidenta del banco, acudió a una sesión con la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados donde señaló que "queremos que las personas usen esto (CuentaRUT) lo más digitalmente posible, lo menos presencial posible, que el costo de operarla sea lo más barato posible".

"Debo decir que siempre entendemos que la gente está molesta, es una cosa media psicológica también, porque las personas están dispuestas a pagar un costo de administración en las tarjetas de otros bancos, pero se enoja cuando se tiene que pagar $200 o $300 en la CuentaRut", agregó.

Sobre este último punto, indicó que "estamos esperando poder facilitar aún más su uso y reducir los cobros".

Posibles modificaciones

Actualmente los cobros dependen del tipo de operación que realiza el usuario con las siguientes tarifas:

-Transferencia a otros bancos desde APP o sitio del Banco Estado: $300.

-Giro por caja del BancoEstado, BandoEstado Express y Caja Vecina: $200.

-Giro en cajero automático del BancoEstado: $200.

-Giro en cajero automático de otros bancos: $300.

-Consulta de saldos en cajeros de otros bancos: $100.

BancoEstado aún no anuncia los nuevos montos, pero se espera que pronto realice un comunicado oficial. Además, también estudian la posibilidad de ampliar el tope máximo de dinero en la CuentaRUT, con lo que pasaría de dos millones a cuatro millones "sin perjuicio de que las cuentas que han sacado otros bancos no tienen límites. Estamos planteando que la CuentaRUT no debiera tener límites", dijo López.

