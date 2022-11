Queda poco más de un mes para que termine el año y son miles de personas las que están planificando su descanso para los primeros días del 2023.

Para aliviar un poco esta carga, el Estado entrega el Bono Vacaciones, beneficio implementando en plena pandemia del COVID-19 y que se vuelve una gran ayuda en este complejo contexto económico.

También puedes ver

A principios de noviembre, comenzó el proceso de negociación colectiva con los ministerios de Hacienda y Trabajo, con miras a la Ley Presupuesto 2023.

¿Cuál es el monto del Bono de Vacaciones 2023?

Los montos no se han concretado pero lo que solicita la Mesa del Sector Público son:

- $115.000 pesos para trabajadores con remuneración líquida igual o inferior a $968.981 pesos.

- $57.500 pesos trabajadores con renta líquida mayor $968.981, pero igual o menor a $3.208.759 bruto.

¿Cuándo se paga el Bono de Vacaciones 2023?

La Ley de Presupuesto que está vigente indica que el bono de vacaciones se paga durante el mes de enero, por lo que si se promulga en las mismas condiciones, las y los trabajadores obtendrían este pago durante el primer mes de 2023.

Para recibir el beneficio no es necesario postular, ya que se entrega automáticamente a los empleados que califiquen para el pago.

La legislación actual también precisa que el monto a recibir por el bono de vacaciones no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estaría afecto a descuentos.

También puedes ver

Si quieres estar siempre al día de toda la información de Mega Te Ayuda o compartir un dato útil (bonos, beneficios, bienestar) únete a nuestra comunidad:

En Telegram: https://t.me/mega_teayuda

o a nuestro grupo en Facebook: https://www.facebook.com/groups/megateayuda/?ref=share