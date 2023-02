Uno de los aportes más esperados por las familias chilenas es el llamado Aporte Familiar Permanente, también conocido como Bono Marzo y que si bien se entrega una vez al año, está dividido en tres diferentes pagos, para tres grupos de beneficiarios.

Este año el monto del aporte corresponde a $59.452 por carga familiar o por familia, según el tipo de beneficiario al que pertenezca. Cabe señalar que si bien el Gobierno anunció el aumento del monto al doble, el proyecto de ley, se encuentra en trámite en el Congreso; de aprobarse, las personas recibirían próximamente un segundo pago extraordinario del beneficio, cuyas fechas se informarán oportunamente.

¿Quiénes son los beneficiarios del Bono Marzo?

El Grupo 2 recibirá su pago desde el 01 de marzo:

Personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben el pago habitual de sus beneficios entre el 1 y 14 de marzo.

Pensionados del Instituto de Previsión Social, que reciben el pago de su beneficio entre el 1 y 31 de marzo.

El Grupo 3 recibirá su pago desde el 15 de marzo:

Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privadas o públicas, o pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cuál es la forma de pago del Bono?

Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y tiene CuentaRUT vigente, se le depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta. Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y no tiene CuentaRUT, el Aporte se le pagará en forma presencial. Para conocer su fecha y lugar de pago, debe consultar en www.aportefamiliar.cl una vez que estén publicadas las nóminas.

Por otro lado, en el caso de las personas que reciben habitualmente (cada mes) beneficios del IPS, si cumplen los requisitos se les pagará el Aporte de la misma manera como reciben esos beneficios.

¿Es necesario postular al Aporte Familiar Pemanente?

No es necesario inscribirse ni postular para recibir este beneficio. El Estado determina automáticamente quienes cumplen con los requisitos y lo informa a través de www.aportefamiliar.cl o en www.chileatiende.cl, en las fechas correspondientes. Esto se actualizará a contar del 01 de marzo, con la publicación de los segundos beneficiarios.

