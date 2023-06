¿Recibes el Bono Trabajo Mujer o Subsidio al Empleo Joven? Hacen llamado a actualizar datos

19 jun. 2023 - 13:27 hrs.

El Servicio Nacional de Empleo Nacional (Sence) hizo el llamado a actualizar datos para obtener el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y Subsidio al Empleo Joven (SEJ).

La razon principal es que prontamente va a vencer el plazo para que los beneficiados informen una cuenta bancaria.

Ir a la siguiente nota

¿Qué ocurre si no actualizo mis datos bancarios?

En el caso de no actualizar tus datos bancarios, y tener una cuenta no vigente, el pago del BTM o SEJ no llegará a su destino.

Actualiza tus datos bancarios en Sence

Para actualizar tus datos bancarios debes ingresar a la página de uno de los dos beneficios:

Subsidio al Empleo Joven o Bono al Trabajo de la Mujer Ingresar RUT y Clave Única Ingresar a "Tu Perfil" Modificar los datos en "Actualización de Datos"

Recuerda que el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) se entrega a trabajadoras entre 25 y 59 años, que pertenezcan al 40% más vulnerable según el RSH.

Por otro lado, el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio que apoya a jóvenes trabajadores entre 18 y 24 años, que pertenezcan al 40% más vulnerable según el RSH.

Si quieres estar siempre al día de toda la información de Mega Te Ayuda o compartir un dato útil (bonos, beneficios, bienestar) únete a nuestra comunidad:

En Facebook: https://www.facebook.com/groups/megateayuda/?ref=share

Todo sobre Bonos Para Mujeres