¿Quieres vivir en Australia? Estas son las 7 opciones para obtener la residencia permanente

Todos los años, personas emigran de sus países de origen en busca de mejor calidad de vida, oportunidades de empleo, de estudios, entre otras razones. Uno de los destinos más demandados es Australia.

El gobierno de ese país cuenta con siete opciones de visas que conducen a la residencia permanente, cada una se adapta a las características particulares del solicitante.

De acuerdo con el sitio web de Asuntos Internos de Australia, el país cuenta con grandes oportunidades de empleo, además de sistemas de salud y educación sólidos.

El Departamento de asuntos Internos de Australia contempla tres tipos de visas más comunes y cuatro opciones adicionales. Las tres principales son:

Además de estas visas, hay otras menos comunes que también conducen a obtener la residencia permanente en Australia:

