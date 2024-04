Recibirán un nuevo monto: ¿Quiénes serán los beneficiados del Bono Invierno 2024?

04 abr. 2024 - 11:34 hrs.

El Bono Invierno es un aporte económico entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el cual está destinado a personas de 65 años o más.

Este beneficio estatal entrega un monto único que se paga durante el primer semestre del 2024 al grupo de pensionados que cumplan con ciertos requisitos.

¿Quiénes serán los beneficiarios?

Para este año, se espera que los beneficiarios sean los mismos de años anteriores. Es decir:

- Pensionados cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de:

Instituto de Previsión Social.

Instituto de Seguridad Laboral.

Cajas de Previsión (Dipreca y Capredena).

Mutualidades de Empleadores.

- Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

- Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

- Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

- Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

¿Cuál es el monto actualizado?

Según lo estipulado en la Ley 21.647, el monto que entregará el Bono Invierno de este año será de $77.982, el cual comenzará a entregarse en mayo a quienes cumplan los requisitos señalados anteriormente.

Cabe señalar que no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo tanto no será un beneficio imponible ni tributable y no estará afecto a descuentos algunos.

Además, aunque en junio del 2023 se entregó un aporte adicional de $60.000, hasta el momento no se ha confirmado si durante este 2024 ocurrirá lo mismo.

