Bolsillo Familiar Electrónico: ¿Qué hacer si me quedó saldo en la CuentaRUT?

El Bolsillo Familiar Elecrónico (BFE) fue una ayuda económica que otorgó $13.500 por carga familiar a cada uno de sus beneficiarios.

Este monto mensual, que iba en apoyo a las familias para compesan la compra de alimentos, dejó de pagarse en abril. Cabe recordar que el dinero era transferido a la CuentaRUT de las personas que cumplían con los requisitos.

Como este aporte ya no se encuentra vigente en la actualidad, queda la interrogante sobre qué se puede hacer si quedó saldo en la cuenta de la persona beneficiada.

En caso de haber sido una de las personas beneficiadas por el Bolsillo Familiar Electrónico, el saldo que haya quedado en la cuenta seguirá estando disponible para su uso, aunque la entrega del beneficio ya ha caducado.

Según la información oficial, este monto sobrante puede ser utilizado exclusivamente en comercios como almacences, supermercados o ferias donde se pueda comprar alimentos con tarjeta de débito.

Aquellas personas que reciben el Subsidio Único Familiar (SUF), Asignaciones Familiar o Maternal, y las familias usuarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades o las que pertenecen al Subsistema Chile Solidario, les correspondía este beneficio.

Quienes hayan estado incluidos en este grupo de beneficiarios pueden consultar si obtuvieron el último pago, correspondiente al mes de abril, ingresando a la página web del Instituto de Previsión Social (IPS).

Para más información sobre el beneficio, puedes ingresar al sitio web de ChileAtiende.

📌 #QueNoSeTePase ¿Sabes cómo consultar si tienes un beneficio que aún no has cobrado?



Ahora https://t.co/AOJuFgWGsL te permite revisar cualquier pensión o beneficio del IPS que no hayas cobrado en varios meses.



Infórmate de todos los detalles en 👉 https://t.co/90zilmOvfM. pic.twitter.com/7vM4S5j7Fl