¿Cómo saber si cumplo los requisitos para recibir la Pensión Garantizada Universal?

Uno de los beneficios más importantes que reciben los adultos mayores es la Pensión Garantizada Universal (PGU), que incrementa los montos de la pensión base con un aporte adicional.

Consiste en el pago mensual de hasta $214.296 para mayores de 65 años, siempre que no se encuentren dentro de los sectores más ricos de la población, según informa ChileAtiende.

¿Cómo saber si cumplo los requisitos para solicitar la PGU?

El trámite se realiza a través del portal de consulta (pincha aquí) del Instituto de Previsión Social (IPS), ingresando el RUN y la fecha de nacimiento; o llamando al call center de ChileAtiende 101.

Foto: Freepik.

Si el sistema indica que reúne los requisitos para solicitarla, tendrá que ingresar la ClaveÚnica y seguir los pasos de la plataforma hasta enviar la solicitud; o bien, acudir a una sucursal ChileAtiende o ingresar a la Sucursal Virtual.

En caso de ya haber solicitado el beneficio, se puede conocer el estado del trámite en el sitio web (clic aquí) de ChileAtiende.

Los requisitos para optar al beneficio son: tener 65 años o más; no pertenecer al 10% más rico de la población; haber residido en el país durante 20 años, sean o no continuos, a partir de los 20 años de edad; haber residido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años; tener una pensión base no mayor a $1.158.355.

