Permiso de Circulación 2025: Consulta aquí si tienes multas impagas

12 feb. 2025 - 17:30 hrs.

El pasado 1 de febrero se dio inicio al plazo para el pago del Permiso de Circulación 2025, documento que se debe obtener de forma obligatoria para que los vehículos motorizados puedan circular legalmente en Chile.

Se debe tener en cuenta que antes de obtener este vital papel, los conductores deben tener al día la revisión técnica y contratado el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAP), y, por sobre todo, no tener deudas impagas relacionadas a multas.

¿Cómo saber si tengo multas impagas?

Para conocer si tienes multas de tránsito sin pagar, solo debes acceder a la plataforma online del Registro Civil llamada "Registro de multas de tránsito no pagadas" (clic aquí).

ATON

Una vez dentro, debes digitar los seis dígitos de la matrícula del vehículo, en formato de letras y número, sin guion.

En el caso de motocicletas, se debe agregar un cero (0) delante de los números de la patente.

Si bien no muchas personas tienen conocimiento, los propietarios que figuran en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI), que son aquellos que no cancelan el transporte público, no pueden obtener el Permiso de Circulación.

Por lo mismo, es de vital importancia cancelar este tipo de multas y salir de la lista, la cual puedes consultar haciendo clic aquí.

¿Qué documentos necesito para sacar el Permiso de Circulación?

Vehículos usados deben contar con:

Permiso de circulación anterior.

Certificado de homologación (si corresponde), o revisión técnica vigente.

Póliza del seguro automotor obligatorio, que debe cubrir el periodo de vigencia del permiso de circulación.

Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Servicio de Registro Civil.

Autos nuevos deben contar con:

Factura de compra (incluye copia).

Inscripción en el Servicio de Registro Civil.

Certificado de homologación (si corresponde) y certificado de normas de homologación.

Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente.

Todo sobre Permiso de circulación