¿Cómo funcionará el comercio este feriado del viernes 15 de agosto?

Cientos de chilenas y chilenos esperan con ansias el viernes 15 de agosto, el primer y único feriado del mes, donde se conmemora la Asunción de la Virgen.

Esta jornada festiva, que se traduce en un momento de relajo para gran parte de trabajadores y estudiantes en el país, permitirá a la vez tener un fin de semana largo.

Ante el descanso de tres días consecutivos, surge una pregunta recurrente en este tipo de jornadas: ¿Cómo va a funcionar el comercio ese día festivo?

¿Cómo funcionará el comercio este viernes 15 de agosto?

Si bien el 15 de agosto es un feriado de suma importancia para la Iglesia Católica y de tradición para Chile y otros países, no es considerado como un festivo irrenunciable.

Lo anterior, se traduce en que las actividades del comercio y los servicios se pueden desarrollar normalmente durante el fin de semana largo.

Cabe recordar que existe una práctica común en algunos establecimientos, que suelen contar con horarios diferenciados para este tipo de jornadas. Por lo tanto, es recomendable que revises los horarios específicos de atención al público de supermercados, centros comerciales o locales, para evitar cualquier tipo de sorpresas.

Estos son los feriados que quedan este 2025

Descartando el viernes 15 de agosto, estos son los feriados que quedan a nivel nacional durante este 2025:

Jueves 18 de septiembre : Independencia Nacional (irrenunciable)

: Independencia Nacional (irrenunciable) Viernes 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)

: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable) Domingo 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos

: Encuentro de Dos Mundos Viernes 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos Domingo 16 de noviembre : Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable)

: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable) Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción Domingo 14 de diciembre : Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, por confirmar)

: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, por confirmar) Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

