Programación de Mega este jueves 14 de agosto: Este será el horario de Los Casablanca
los casablanca
Este jueves 14 de agosto Mega emitirá nuevos y emocionantes capítulos de tus teleseries favoritas.
En El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) buscará más antecedentes de Ángela González (Ana Domínguez).
Y en el horario nocturno, se estrenarán nuevos capítulos de Aguas de Oro y Los Casablanca, las exitosas teleseries de Mega.
¿Cómo es la programación de Mega este jueves 14 de agosto?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 16:45 horas.
- Corazón Negro (estreno): 17:30 horas.
- Leyla (lo mejor): 18:15 horas.
- Aguas de Oro (lo mejor): 18:50 horas.
- Meganoticias Ahora: 19:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro (estreno): 21:35 horas
- Los Casablanca (estreno): 22:30 horas.
- Leyla: 23:20 horas.
- Trampa de Amor: 00:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
Leer más de