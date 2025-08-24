Programación de Mega para este lunes 25 de agosto: ¡Se viene un gran capítulo de Los Casablanca!
Los Casablanca
Comienza la tercera semana de agosto y esta será la programación que tendrá Mega para este lunes 25 de agosto.
Las teleseries nacionales están dando que hablar. En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tiene el corazón roto luego de que Clemente (Pipo Gormaz) la echara de su trabajo y de su vida.
En Aguas de Oro, las sospechas sobre la relación entre Carlos (Álvaro Espinoza) y la familia Soto Pereira siguen.
En Los Casablanca, Miranda (Sigrid Alegría) querrá impedir que Raimundo (Francisco Reyes) se entere de su verdad ¿Lo logrará?
¿Cómo es la programación de Mega este lunes 18 de agosto?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:15 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia: 16:45 horas.
- Corazón Negro (estreno): 17:30 horas.
- Leyla (lo mejor): 18:15 horas.
- Aguas de Oro (lo mejor): 18:50 horas.
- Meganoticias Ahora: 19:30 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Aguas de Oro (estreno): 21:35 horas
- Los Casablanca (estreno): 22:30 horas.
- Leyla: 23:20 horas.
- Trampa de Amor: 00:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.
