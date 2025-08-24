Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este lunes 25 de agosto: ¡Se viene un gran capítulo de Los Casablanca!

  • Por Mega.cl
Programación de Mega para este lunes 25 de agosto: ¡Se viene un gran capítulo de Los Casablanca! Los Casablanca

Comienza la tercera semana de agosto y esta será la programación que tendrá Mega para este lunes 25 de agosto.

Las teleseries nacionales están dando que hablar. En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tiene el corazón roto luego de que Clemente (Pipo Gormaz) la echara de su trabajo y de su vida.

Ir a la siguiente nota

En Aguas de Oro, las sospechas sobre la relación entre Carlos (Álvaro Espinoza) y la familia Soto Pereira siguen. 

En Los Casablanca, Miranda (Sigrid Alegría) querrá impedir que Raimundo (Francisco Reyes) se entere de su verdad ¿Lo logrará?

Los Casablanca
Te puede interesar

¿Cómo es la programación de Mega este lunes 18 de agosto?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto