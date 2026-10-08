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Programación de Mega para este viernes 9 de octubre: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?
Este viernes 9 de octubre, las producciones de Mega traerán nuevos acontecimientos que pondrán a prueba las relaciones entre sus protagonistas.
En La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) se verá amedrentada y amenazada por León (César Caillet).
La noche continuará con una nueva entrega de Detrás del Muro, el programa de humor a cargo de Kike Morandé que tendrá como gran invitado a Rafael Araneda.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 9 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
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