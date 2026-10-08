Programación de Mega para este viernes 9 de octubre: ¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

08 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 9 de octubre, las producciones de Mega traerán nuevos acontecimientos que pondrán a prueba las relaciones entre sus protagonistas.

En La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) se verá amedrentada y amenazada por León (César Caillet).

La noche continuará con una nueva entrega de Detrás del Muro, el programa de humor a cargo de Kike Morandé que tendrá como gran invitado a Rafael Araneda.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 9 de octubre?

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