mega
Programación de Mega para este viernes 16 de octubre: ¿Cuál será el horario de Detrás del Muro?
Este viernes 16 de octubre, Mega emitirá una nueva y apasionante entrega de La Baronesa, la exitosa teleserie diurna.
En esta entrega, Samuel (Francisco Ossa) llegará a casa de los Márquez para colaborar en la búsqueda de Clara (Lorena Bosch). Sin embargo, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará a punto de agredirlo, de no ser por la intervención de su familia.
Y en el horario prime, Detrás del Muro regresará a la pantalla con una nueva entrega de humor, bajo la conducción de Kike Morandé.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la programación de Mega este viernes 16 de octubre?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa (lo mejor): 16:45 horas.
- La Baronesa: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Detrás del Muro: 22:00 horas.
- Volverías con tu Ex? 2 (lo mejor): 00:30 horas
Leer más de