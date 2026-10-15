Programación de Mega para este viernes 16 de octubre: ¿Cuál será el horario de Detrás del Muro?

15 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Este viernes 16 de octubre, Mega emitirá una nueva y apasionante entrega de La Baronesa, la exitosa teleserie diurna.

En esta entrega, Samuel (Francisco Ossa) llegará a casa de los Márquez para colaborar en la búsqueda de Clara (Lorena Bosch). Sin embargo, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará a punto de agredirlo, de no ser por la intervención de su familia.

Y en el horario prime, Detrás del Muro regresará a la pantalla con una nueva entrega de humor, bajo la conducción de Kike Morandé.

¿Cómo es la programación de Mega este viernes 16 de octubre?

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