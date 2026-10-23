"Vamos a pelear terrible...": La divertida broma que sorprendió a Kike Morandé en Detrás del Muro

23 oct. 2026 - 23:14 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Kike Morandé fue protagonista de un divertido sketch que desató las risas en el estudio.

Todo ocurrió en la sección Zapping, donde Belén Mora contestó una misteriosa llamada telefónica dirigida a Patricio Fuentes.

Luego, el teléfono pasó a manos de Sandra Donoso, quien, tras responder la llamada, se lo entregó a Juan Pablo Bastidas.

Detrás del Muro / Mega

La broma a Kike Morandé

Finalmente, el aparato llegó a manos de Kike Morandé, quien recibió un curioso y sorpresivo mensaje.

"¿A dónde estás? ¿Dónde la pelá? Vamos a pelear terrible brigido porque sé que andas huev...", escuchó el animador, provocando carcajadas entre todos los presentes.